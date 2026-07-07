СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

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18:46, 7 июля 2026СпортЭксклюзив

Решение МОК отменить санкции против российских спортсменов разъяснили

Юрист Алексеев: С юридической точки зрения у МОК не было оснований оставлять бан на ОКР
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Robert Hradil / Getty Images

С юридической точки зрения на сегодняшний день у Международного олимпийского комитета (МОК) не было оснований оставлять бан на Олимпийский комитет России (ОКР), рассказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Алексеев. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы видим в последнее время необратимый процесс восстановления прав российских спортсменов, российского спорта на международной спортивной арене и приведения этой ситуации с политическими санкциями в соответствие с действующей нормативной базой. Сначала это удавалось сделать в судебном порядке, в административном порядке. Постепенно основным препоном оставалось то, что статус Олимпийского комитета России в МОК был приостановлен», — рассказал Алексеев.

Юрист напомнил, что статус ОКР был приостановлен в связи с тем, что комитет включил в свой состав Олимпийские советы четырех новых российских территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Чтобы восстановить Олимпийский комитет России в составе МОК, было принято соломоново решение отменить создание олимпийских организаций на четырех исторических территориях. Поэтому с юридической точки зрения на сегодняшний день оснований оставлять бан на Олимпийском комитете России у МОК просто не было», — объяснил он.

МОК временно прекратил это отстранение, чтобы посмотреть, как дальше будет действовать управление российским спортом на этих территориях. После того как ОКР восстановлен в правах, оснований для санкций в отношении российских спортсменов для их участия в международных соревнованиях, в отношении проведения международных соревнований в России абсолютно нет

Сергей Алексеевспортивный юрист

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян.

Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

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