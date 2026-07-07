В Госдуме назвали лучшей за 100 лет новость об отмене санкций МОК против россиян

Отмена Международным олимпийским комитетом (МОК) санкции против российских спортсменов стала лучшей новостью в мире спорта, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».
«Считаю, что прекрасная работа Олимпийского комитета России, его международного отдела, его генсекретаря, его председателя. Такая новость о возвращении, пусть даже какая-то странная транспортировка слова "временная", но все-таки надо отдать должное, что нас восстановили», — сказал Свищев.
Считаю, прекрасная новость. За последние, наверное, 100 лет — это самая лучшая новость в мире спорта
Парламентарий подчеркнул, что ранее международные комитеты заявляли о готовности допустить российских спортсменов до соревнований только после восстановления ОКР. Однако теперь у них нет возможности ссылаться на это условие.
«Нас восстановили, следующим этапом должны восстановиться международные федерации. Мы будем ждать это. Вот, например, федерация лыжного спорта и сноуборда России сейчас начнет консультации с FIS, чтобы обсудить, когда все-таки допустят нас, потому что ограничения Олимпийского комитета сняты», — добавил Свищев.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет отменил санкции против российских спортсменов. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах. Это связано с тем, что ОКР больше не включает в себя спортивные организации из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в ОКР заявили, что в дальнейшем не планируют проводить какие-либо мероприятия в данных регионах.