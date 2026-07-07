В Госдуме назвали лучшей за 100 лет новость об отмене санкций МОК против россиян

Депутат Свищев назвал прекрасной новостью отмену МОК санкций против российских спортсменов

Отмена Международным олимпийским комитетом (МОК) санкции против российских спортсменов стала лучшей новостью в мире спорта, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Считаю, что прекрасная работа Олимпийского комитета России, его международного отдела, его генсекретаря, его председателя. Такая новость о возвращении, пусть даже какая-то странная транспортировка слова "временная", но все-таки надо отдать должное, что нас восстановили», — сказал Свищев.

Считаю, прекрасная новость. За последние, наверное, 100 лет — это самая лучшая новость в мире спорта Дмитрий Свищев депутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что ранее международные комитеты заявляли о готовности допустить российских спортсменов до соревнований только после восстановления ОКР. Однако теперь у них нет возможности ссылаться на это условие.

«Нас восстановили, следующим этапом должны восстановиться международные федерации. Мы будем ждать это. Вот, например, федерация лыжного спорта и сноуборда России сейчас начнет консультации с FIS, чтобы обсудить, когда все-таки допустят нас, потому что ограничения Олимпийского комитета сняты», — добавил Свищев.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет отменил санкции против российских спортсменов. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах. Это связано с тем, что ОКР больше не включает в себя спортивные организации из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в ОКР заявили, что в дальнейшем не планируют проводить какие-либо мероприятия в данных регионах.