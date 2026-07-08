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Бывший СССР
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12:46, 8 июля 2026Бывший СССР

Покушение на украинского олигарха в Монако назвали подарком Буданова для одного человека

Экс-нардеп Олейник: Покушение на Ермолаева в Монако — это подарок Буданова для Зеленского
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако — это подарок главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил в комментарии для RT.

«Я думаю, что команда была дана на уровне Зеленского. Также не исключаю, что это мог быть подарок Буданова Зеленскому, некая услуга», — заявил Олейник.

По его словам, у Ермолаева был обширный бизнес на Украине. Он включал в себя недвижимость, сельское хозяйство, стоматологию и кол-центры, которых было около 150 штук по всей стране.

29 июня в Монако произошел мощный взрыв. Целью нападения стал Вадим Ермолаев.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский писал, что Ермолаев являлся партнером президента Украины и экс-главы его офиса Андрея Ермака в строительстве мемориального некрополя под Киевом.

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