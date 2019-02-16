Шнуров порассуждал о конфликте между Друзем и Бером

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о конфликте между главным редактором передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Стихотворение на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Материалы по теме Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»

В частности, он обвинил знатоков в том, что они «делают на всем бабосы». Шнуров заявил, что Бер, устроив «подставу» Друзю, навредил не только сопернику, но и себе: в итоге их обоих отстранили от участия в передачах.

Оказался не простак

Бер и потопил Друзя.

Он подставу не одну

Замутил, и был таков,

Но и сам пошёл ко дну,

В клуб умнейших мудаков.

Музыкант подытожил, что, даже зная ответы на все вопросы в интеллектуальной викторине, можно оставаться «херовым человеком». При этом в стихотворении не указано, к кому из участников конфликта относится эта фраза.

Ранее стало известно, что компании-производители телепередач, а позднее и Первый канал отстранили Бера и Друзя от сотрудничества. На канале посчитали поведение знатоков неэтичным, а их поступки недопустимыми, добавив, что ситуация нанесла репутационный вред игре «Что? Где? Когда?» и самому телеканалу.

12 февраля главный редактор телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить. Магистр якобы попросил у него вопросы, ожидающие его на игре, пообещав за это треть от выигрыша. По словам Бера, он согласился, но тайно заменил часть вопросов.

Друзь опровергает обвинения и утверждает, что сделку ему предложил главный редктор передачи, а магистр решил проверить, насколько далеко он сможет зайти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!