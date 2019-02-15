Представитель Друзя посчитала скандал с подкупом провокацией

Представитель магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя Александра Григоренко заявила, что решение Первого канала отстранить знатока от участия в шоу оспорено не будет. Об этом сообщил «Интерфакс».

Менеджер отметила, что принятая мера является «справедливой, хотя и огорчительной» для Друзя и зрителей. «Вне всех этих позиций стоит сам Друзь, который, безусловно, будет этим огорчен, потому что "Что? Где? Когда?" — это его жизнь, это очень важная часть жизни», — добавила Григоренко.

Она также поделилась мнением коллег и знакомых Друзя по поводу возможного подкупа со стороны магистра ради выигрыша в викторине «Кто хочет стать миллионером?» Григоренко сообщила — друзья магистра «говорят, что не верят в это, что это провокация». Представитель Друзя заверила, что окружение знатока не сомневается в его честной игре.

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Ранее главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер извинился перед коллегами и назвал решение об отстранении его и Друзя от участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» «справедливым». При этом он не отказался от обвинений в подкупе со стороны Друзя в ноябрьской викторине.

В феврале стало известно, что компании-производители телепрограмм «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» решили отстранить Друзя и Бера от участия в телепередачах. Первый канал поддержал данную меру. К такому решению привели взаимные обвинения Бера и Друзя в обмане, которые нанесли «репутационный ущерб» телепередачам и Первому каналу.

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