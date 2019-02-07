Шнуров выложил фото из пустыни и восхвалил Аллаха

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил фотографию из пустыни и написал стихотворение о беззаботном отдыхе. Произведение на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Музыкант выразил желание временно стать падишахом, отправиться на день в Касабланку или Марракеш и забыть обо всех проблемах, отключившись от интернета.
*** [половой орган] забить на все и махом,
Разменяв последний кэш,
На денек стать падишахом.
Касабланка, Марракеш... Классово несправедливо,
В наслаждении пребывая,
Возлежать в тени оливы,
Отключенным от вай-фая.
Во второй части певец сообщил, что он в пустыне на верблюде, восхвалил Аллаха и попросил не беспокоить его по разным вопросам.
Пусть меня не ищут люди
По работе, при делах.
Я в пустыне на верблюде,
И велик Аллах.
30 января исполнитель выложил стихотворение, посвященное актеру Алексею Маетному, который в восьмой раз получил премию «Порно-Оскар» (AVN Awards). Артист сравнил Маетного с российскими спортсменами и предложил наградить его автомобилем.