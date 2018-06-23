На Бориса Гребенщикова напали в центре Киева

На лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова во время уличного концерта в Киеве напал неизвестный. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Отмечается, что на сцену прорвался национал-радикал, который пытался напасть на артиста. Нападавший обвинил музыканта в «рашизме», однако был оперативно задержан. Гребенщиков пожелал провокатору прийти в себя. Рок-музыкант прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести ряд концертов в украинской столице.

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