Бориса Гребенщикова госпитализировали

Лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает «Комсомольская правда».

По данным газеты, рок-музыкант был доставлен в одну из петербургских больниц из-за проблем с сердцем. Как отмечается, в 2009 году Гребенщиков перенес операцию — ему сделали шунтирование.

Друг музыканта, режиссер Виктор Тихомиров рассказал «Комсомольской правде», что Гребенщиков мог попасть в больницу из-за воспаления легких. «По моей информации, Борис Борисович попал в реанимацию в субботу рано утром. Знакомые рассказывают, что у него воспаление легких. Но находится Борис в сознании!» — пояснил он.

Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ факт госпитализации не подтвердил и не опроверг. «Спасибо за беспокойство. Однако лучший способ действий при этом — это помолиться о здравии или свечку пойти поставить», — отметил он.

Дочь музыканта Алиса Гребенщикова также отказалась комментировать появившуюся информацию.

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