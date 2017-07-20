Гребенщиков в матерной песне призвал всех напиться

Борис Гребенщиков опубликовал на YouTube видеозапись, на которой исполняет новую песню «Время на..........» [напиться]. В композиции музыкант сетует на беспощадное время, похожее на волчицу, и в нецензурной форме предлагает напиться:
«Ох бы жить моей душе на горе с богами,
А ей играют в футбол сапогами.
Лезут, как хотят, куда же она денется.
А душа — как шахид, возьмет и *********».
Борис Гребенщиков — певец и гитарист рок-группы «Аквариум», в репертуаре которой также присутствуют песни «Стаканы», «Холодное пиво» и «Мама, я не могу больше пить». Помимо участия в коллективе музыкант занимается сольными проектами.