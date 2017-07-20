Гребенщиков в матерной песне призвал всех напиться

Видео: Борис Гребенщиков l БГ l Boris Grebenshikov / YouTube

Борис Гребенщиков опубликовал на YouTube видеозапись, на которой исполняет новую песню «Время на..........» [напиться]. В композиции музыкант сетует на беспощадное время, похожее на волчицу, и в нецензурной форме предлагает напиться:

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«Ох бы жить моей душе на горе с богами,

А ей играют в футбол сапогами.

Лезут, как хотят, куда же она денется.

А душа — как шахид, возьмет и *********».

Борис Гребенщиков — певец и гитарист рок-группы «Аквариум», в репертуаре которой также присутствуют песни «Стаканы», «Холодное пиво» и «Мама, я не могу больше пить». Помимо участия в коллективе музыкант занимается сольными проектами.