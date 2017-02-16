«Аквариум» и 25/17 выступят на фестивале в поддержку фонда Доктора Лизы

«Аквариум», «Сурганова и оркестр», «Воскресение», 25/17 и другие группы примут участие в фестивале «Разные люди», сборы от которого пойдут в фонд доктора Лизы «Справедливая помощь». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Фестиваль пройдет 22 февраля в московском клубе Stadium Live. Он проводится второй год. Нынешний концерт посвящен памяти доктора Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года.

Среди других участников фестиваля Jack Action и команда Александра Чернецкого «Разные люди».

В ноябре 2016 года прошел благотворительный рок-аукцион «Разные люди», на котором знаменитые российские музыканты выставили свои концертные костюмы, инструменты и другие предметы.

Организация «Справедливая помощь» была основана Елизаветой Глинкой в 2007 году. Она оказывает материальную поддержку и медицинскую помощь тяжелобольным, бездомным и малоимущим людям.

