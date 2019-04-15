Грузинский священник разогнал концерт Гребенщикова около храма

Грузинский священник разогнал музыкантов группы «Аквариум», которые организовали выступление вблизи монастыря Джвари в Мцхете. Видео случившегося опубликовано в Facebook-аккаунте тур-менеджера коллектива Петра Свешникова.

На ролике видно, как Борис Гребенщиков с коллегами поют и играют на музыкальных инструментах, в то время как собравшиеся вокруг зрители снимают их импровизированный концерт на телефоны. Внезапно в кадре появляется священник, который размахивает руками и громким голосом требует прекратить «дискотеку во дворе церкви».

Пётр Свешников / Facebook

В июне 2018 года во время уличного концерта в Киеве на Бориса Гребенщикова напал неизвестный. Он обвинил артиста в «рашизме», однако был оперативно задержан. В ответ лидер «Аквариума» пожелал провокатору прийти в себя.

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