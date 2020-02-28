На выступлении Татьяны Булановой затеяли драку под песню «Не плачь»

В Рязани на выступлении певицы Татьяны Булановой посетители затеяли драку. Видео инцидента было опубликовано в группе города во «ВКонтакте».

На нем запечатлено, как две женщины начинают потасовку под песню «Не плачь», а вскоре к ним присоединяются и другие присутствующие. Артистка при этом продолжает исполнять свою композицию.

Как сообщает портал «Рязань. Инфо», драка произошла в ходе концерта «Легенды 80-х и 90-х». Буланова была приглашена в качестве специального гостя мероприятия.

В декабре на концерте певца Макса Коржа в Перми поклонники устроили пожар и потасовку. Посетители мероприятия зажгли в помещении десятки файеров, что привело к появлению многочисленных мелких возгораний. На место прибыли сотрудники пожарной службы, однако поклонники артиста стали мешать их работе. После того как их облили водой, фанаты Коржа отобрали у спасателей пожарный рукав.

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