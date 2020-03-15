Драка российских школьниц в раздевалке попала на видео

RT на русском / Telegram

Драка двух школьниц а раздевалке учебного заведения Владивостока попала на видео. Ролик опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах девочка таскает соученицу за волосы, они наносят удары руками и ногами, их пытается разнять мальчик, но безуспешно. Перед потасовкой школьница оскорбляет оппонентку, просит подругу снять конфликт на видео. Запись попала в соцсети, а затем в СМИ.

Инцидент произошел в школе Советского района Владивостока.

Отец пострадавшей обратился в полицию с заявлением. По данным регионального управления МВД, инициатором потасовки стала 14-летняя ученица, которая уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мать девочки привлечена к административной ответственности.

Инцидентом заинтересовалось также региональное управление Следственного комитета России (СКР), сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Доследственная проверка начата по статье 293 УК РФ («Халатность»). «Будет дана оценка действиям руководства школы, в помещении которой произошло избиение ребенка, а также оценка деятельности органов профилактики на предмет полноты и своевременности принятия мер превентивного характера в отношении несовершеннолетних и их семей», — сказала представитель управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

С учетом общественного резонанса и с целью тщательного выяснения всех обстоятельств происшествия СКР намерен забрать материалы по ЧП из полиции Владивостока. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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