Российская школьница ранила ножом двух студентов

В городе Бокситогорске Ленинградской области ученица старших классов нанесла ножевые ранения двум студентам местного техникума. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 21 октября. Между двумя первокурсниками и 16-летней школьницей завязалась драка недалеко от магазина косметики на улице Вишнякова, рассказали в агентстве. Девушка использовала в ходе конфликта нож.

В результате инцидента оба молодых человека были госпитализированы с колото-резаными ранами. Позднее их отпустили на амбулаторное лечение.

Также отмечается, что следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

В феврале в сети появилось видео, на котором школьница из Рязанской области бьет ногами своего одноклассника-кикбоксера. Как удалось выяснить, мальчик оскорбил свою одноклассницу, и она решила его проучить. Пострадавший попал в больницу с переломом ребра и сотрясением мозга.

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