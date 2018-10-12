Собака спасла россиянку от пытавшегося зарезать ее мужчины

В Ростовкой области 47-летний мужчина напал с ножом на знакомую, когда та возвращалась домой после прогулки с собакой. Питомец спугнул его, и женщина осталась жива. Видеозапись инцидента опубликована на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, нападение произошло 13 сентября возле подъезда жилого дома в Ростове-на-Дону. Местный житель, «действуя на почве давно сложившихся личных неприязненных отношений», подошел к своей жертве и начал бить ее ножом в тело и конечности.

Убить ее ему не удалось — лезвие ножа сломалось при нанесении ударов. Животное стало отгонять мужчину от хозяйки, и он убежал.

Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 УК). Ранее он был судим за аналогичное преступление и вышел на свободу в августе.

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