Школьница сломала ребро однокласснику-кикбоксеру

Полиция Рязанской области разбирается в конфликте, произошедшем между двумя школьниками. Видео драки опубликовал паблик MDK в соцсети «ВКонтакте». На ролике видно, как девочка бьет ногами мальчика, лежащего в снегу.

Инцидент произошел 19 февраля в городе Рыбное Рязанской области. В пресс-службе регионального управления СК сообщили, что все участники драки установлены. Полицейские выясняют причины произошедшего, опрашивают школьников и их родителей.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что мальчик оскорбил свою одноклассницу. Учителя характеризуют девочку как спортивную, но с неустойчивой психикой. Она состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

У пострадавшего диагностировали перелом ребра и сотрясение мозга. Мальчик занимается кикбоксингом в платной секции в спортшколе. Он объяснил, что не стал отвечать обидчице, потому что не хотел бить девочку.

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