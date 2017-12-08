Красноярская школьница умерла после драки с одноклассницей

Ученица восьмого класса красноярской школы №23 скончалась в больнице после драки с одноклассницей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следователи устанавливают причину смерти девочки. В конце ноября две восьмиклассницы в Красноярске поссорились и подрались.

Одна из учениц получила травмы. Дома она пожаловалась матери на головные боли, после чего ее госпитализировали. ТАСС уточняет, что девочка страдала тяжелым хроническим заболеванием.

В середине ноября в удмуртском городе Воткинске подрались две школьницы. За дракой наблюдали десятки подростков, один из них записал происходившее на видео. После того как одна из девушек начала бить другую ногами, другие дети остановили ее.