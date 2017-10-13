Появились подробности избиения школьницы в Чите

В полиции рассказали подробности инцидента с избиением подростками школьницы в Чите под крики «Это фиаско, братан», сообщает РЕН ТВ.

Начальник пресс-службы управления МВД по Забайкальскому краю Лариса Иванова подтвердила факт жестокого избиения подростка и пояснила, что полицейские установили троих участников драки, в том числе зачинщицу.

«После проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнула Иванова.

Пострадавшей, по ее словам, 15 лет. Она учится в девятом классе местной школы. «Медики констатировали ссадины и ушибы. Госпитализация не потребовалась», — отметила представитель полицейского управления.

Ранее сообщалось, что в сети была опубликована сделанная подростками запись избиения школьницы за то, что она якобы ударила в живот беременную девушку и у той произошел выкидыш. В Следственном комитете России сообщили об организации доследственной проверки фактов, зафиксированных в ролике.