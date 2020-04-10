Россиянам рассказали о правилах питания во время самоизоляции

Специалист Клиники управления здоровьем Первого МГМУ имени Сеченова рассказала о правилах, которые помогут россиянам не потолстеть во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ее советы приводит «Российская газета».
Врач-диетолог Наталья Пугачева объяснила, что вес на карантине можно набрать в связи с ограничением физических нагрузок и неверной организацией питания. По ее словам, не следует злоупотреблять перекусами в течение дня, так как это может войти в привычку из-за того, что снеки все время лежат под рукой.
Помимо этого, диетолог порекомендовала уменьшить размер порций, особенно картофеля, макарон, пельменей, хлеба и круп, отказаться от жареного мяса и майонеза и ограничить потребление соли. Пугачева призвала не злоупотреблять доставкой еды и посоветовала питаться дробно с перерывами в два-три часа.
В апреле персональный тренер Рейчел Эттард (Rachael Attard) дала простые советы о том, как справиться с повышенным аппетитом во время самоизоляции. «Ешьте редко, но много и избегайте перекусов в течение дня. Длительные перерывы между приемами пищи позволяют организму вырабатывать лептин и снизить уровень инсулина», — порекомендовала эксперт.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения