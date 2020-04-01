Раскрыт простой способ не потолстеть во время самоизоляции

Персональный тренер Рейчел Эттард (Rachael Attard) из Сиднея назвала причины возникновения повышенного аппетита, а также раскрыла простые способы справиться с ним во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ее рекомендации приводит Daily Mail.

По словам эксперта, две основные причины постоянного чувства голода — недостаточное потребление клетчатки и низкий уровень лептина в организме (гормон, регулирующий энергетический обмен, снижение концентрации которого ведет к ожирению — прим. «Ленты.ру»).

Чтобы избавиться от первой проблемы, Эттард посоветовала съедать больше яблок и груш, семян чиа, хлеба из цельнозерновой муки, овсяных хлопьев, бобов, авокадо и брокколи. При этом минимальное количество потребляемой в день клетчатки должно составлять 22 грамма.

Для борьбы с недостатком лептина тренер также порекомендовала повысить потребление протеина, исключить из рациона сахар и переработанные углеводы, а также сконцентрироваться на снижении уровня стресса и спать необходимые восемь часов в сутки.

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Помимо этого, отмечает Эттард, не следует пренебрегать пребиотиками (неперевариваемые пищевые волокна, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике — прим. «Ленты.ру»). К содержащим пребиотики продуктам относятся йогурт, квашеная капуста, чечевица, чеснок, персики, арбуз, свекла и артишоки.

«Ешьте редко, но много, и избегайте перекусов в течение дня. Длительные перерывы между приемами пищи позволяют организму вырабатывать лептин и снизить уровень инсулина», — заключила Эттард.

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