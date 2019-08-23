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Найден простой способ похудеть без диеты

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Для того чтобы похудеть, необходимо просто уменьшить порции любимых блюд. Об этом рассказал диетолог Грейми Томильсон (Graeme Tomlinson), чьи рекомендации приводит The Sun.

По словам Томильсона, иногда большие порции пищи кажутся не такими уж и большими, однако на самом деле в них содержится в три раза больше калорий, чем необходимо организму. В качестве примера он привел пиццу с пепперони марки Domino's: в стандартной пицце содержится 678 калорий, в то время как в большой — 1923.

«Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков. Именно из-за них обычно растет вес», — пояснил эксперт.

В августе специалисты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе. По словам персонального тренера Ханны Льюис, выполнение определенных упражнений ради, например, достижения плоского живота — бесполезно. Льюис заявила, что потеря веса происходит только при дефиците калорий на фоне регулярных физических нагрузок.

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