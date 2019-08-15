Доказана бесполезность спортзала для сжигания жира на животе

Эксперты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе. Их доводы публикует Metro.

По словам персонального тренера Ханны Льюис, выполнение определенных упражнений ради, например, достижения плоского живота — бесполезно. «Похудение только одной части тела просто невозможно. Нет никаких научных доказательств тому, что похудеть в определенном месте можно с помощью одних только упражнений. Например, вы никогда не уберете жир с живота, просто качая пресс», — пояснила она. Льюис отметила, что потеря веса происходит при дефиците калорий на фоне регулярных физических нагрузок.

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С тренером согласился владелец тренажерного зала Ричард Тидмарш. «У всех нас от природы есть мышцы пресса. Если бы их не было, мы бы рухнули, поскольку они являются частью системы, которая удерживает нас в вертикальном положении вместе с позвоночником. Хотите, чтобы эти мышцы были видны? Вам нужно уменьшить общий процент содержания жира в организме. Вы не добьетесь такого результата, пока этот показатель не опустится до 18 процентов у женщин и 16 — у мужчин», — объяснил Тидмарш. По мнению эксперта, даже при соблюдении диеты и регулярных тренировках шесть заметных кубиков пресса недостижимы для большинства людей.

В марте участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» предпринимательница Кайли Дженнер рассказала поклонникам, как ей удалось похудеть после родов. Дженнер призналась, что у нее всегда был плоский живот, но после рождения дочери Сторми она никак не могла вернуть прежнюю форму. По ее словам, после родов ей удалось добиться стройности в основном благодаря диете.

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