Модель раскрыла легкий способ похудеть

Британская модель Лиза Сноудон рассказала о легком способе поддерживать стройную фигуру. Ее совет приводит Daily Mail.
Во время еды вместо обычных столовых приборов 47-летняя Сноудон пользуется китайскими палочками — это позволяет ей принимать пищу медленнее и утолить голод быстрее. «Если я очень голодна и ем вилкой, я проглатываю пищу как настоящий каннибал, но с палочками я жую дольше, и весь процесс занимает больше времени. Это прекрасный способ заставить себя есть меньше», — пояснила она.
Помимо этого, Сноудон не пользуется весами: она судит о своем весе по тому, как на ней сидит одежда. «Если джинсы становятся маловаты, я начинаю следить за размером порций и сокращаю употребление углеводов после шести вечера», — призналась модель и добавила, что в декабре 2018 года полностью отказалась от мяса.
Лиза Сноудон также рекомендует не пренебрегать физическими нагрузками, поскольку они не только помогают поддерживать форму, но и оказывают положительное воздействие на психику. По словам модели, спорт был одним из главных факторов, которые несколько лет назад помогли ей выйти из депрессии.
В марте участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» предпринимательница Кайли Дженнер рассказала поклонникам, как ей удалось похудеть после родов. Дженнер призналась, что у нее всегда был плоский живот, но после рождения дочери Сторми она никак не могла вернуть прежнюю форму. По ее словам, после родов ей удалось добиться стройности в основном благодаря диете.