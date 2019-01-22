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Ирина Шейк поделилась секретом быстрого похудения

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Российская супермодель Ирина Шейк дала интервью американскому модному изданию W Magazine. Его полная версия опубликована на официальном сайте журнала.

В интервью Шейк поделилась секретом, который она использует, чтобы быстро похудеть для обнаженной фотосессии. «Вчера я пошла в инфракрасную сауну. Это моя новая зависимость. Она разогревает вас изнутри и выводит из организма токсины. Я посещаю ее раз или два в неделю, и это заменяет мне тренировку, потому что за один сеанс можно сжечь 600 калорий, — пояснила модель. — Ваша кожа и тело чувствуют себя гораздо лучше после инфракрасной сауны. Вам стоит это попробовать».

Также Шейк рассказала о своих подростковых комплексах, связанных с ее стройностью. «Когда мне было 15, я была очень худой, и дети надо мной смеялись. Я носила высокие каблуки, а они говорили "палки идут", — поделилась девушка. — Но мне кажется, что все проходят через этот этап и чему-то учатся. Если ты падаешь, потом ты встаешь и снова идешь. Это как с детьми — они так учатся ходить. Они падают и падают, но все равно пробуют идти. Это просто жизнь».

В декабре 2017 года Шейк снялась в новогоднем рекламном ролике для видеокалендаря журнала Love. По сюжету юмористического клипа, модель скачет на детской деревянной лошадке, одетая в ковбойский наряд. Она размахивает лассо и в финале арканит человека в костюме кактуса при помощи мужчины-ковбоя.

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