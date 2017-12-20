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Ирина Шейк заарканила человека-кактуса

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LOVE TV by LOVE Magazine

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк снялась в новогоднем рекламном ролике для видеокалендаря журнала Love. Он опубликован на YouTube-канале издания LOVE TV by LOVE Magazine.

По сюжету юмористического клипа, модель скачет на детской деревянной лошадке, одетая в ковбойский наряд. Она размахивает лассо и в финале арканит человека в костюме кактуса при помощи мужчины-ковбоя.

Ирина Шайхлисламова (известна под псевдонимом Ирина Шейк) — уроженка города Еманжелинск Челябинской области. С 2007-го она ежегодно снимается для американского журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Модель была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Lacoste, La Perla. В 2015 году она рассталась с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду после пяти лет отношений. В настоящее время Шейк представляет косметическую марку Avon и является одним из «ангелов» Victoria's Secret.

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