Ирина Шейк снялась в бикини после родов

Cупермодель российского происхождения Ирина Шейк снялась в бикини спустя три недели после родов. Манекенщица опубликовала фотографию на своей странице в соцсети Instagram.

Снимок набрал более 245 тысяч просмотров. Всего на страницу манекенщицы подписаны более восьми миллионов человек.

Pre-sunset 🌅😍 #currentsituation A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Apr 18, 2017 at 7:30pm PDT

Ранее в апреле стало известно, что Шейк и голливудский актер Брэдли Купера стали родителями. Пол и имя младенца пока держат в секрете. Кроме того, о появлении малыша на свет СМИ узнали лишь спустя две недели после родов.

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О том, что пара ждет ребенка, сообщалось в декабре 2016 года. Роман Шейк и Купера начался в 2015 году.

31-летняя Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, — уроженка города Еманжелинск Челябинской области. С 2007-го она ежегодно снимается для американского журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Lacoste, La Perla. В настоящее время Шейк представляет косметическую марку Avon и является одним из «ангелов» Victoria's Secret.

42-летний Купер — американский актер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень — псих» (2012 год), «Афера по-американски» (2013 год), «Снайпер» (2014 год) и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм». Популярность получил, снявшись в фильмах «Обещать — не значит жениться», «Все о Стиве», «Мальчишник в Вегасе», «Дело №39», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Команда-А».