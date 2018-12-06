Съемка в бикини рассорила Натали Портман и Джессику Симпсон

Голливудская актриса Натали Портман осудила певицу Джессику Симпсон за откровенную фотосессию, в которой последняя приняла участие в 1999 году. Своим недовольством Портман поделилась в интервью USA Today.

Актриса вспомнила, как впервые увидела обложку журнала со снимком поп-исполнительницы в купальнике. «В подростковом возрасте мне в руки попала обложка с Джессикой Симпсон в бикини и надписью "Я девственница". Не знаю, что мне пыталась сказать героиня этой съемки», — возмутилась Портман.

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В ответ Джессика Симпсон написала ей пост в своем Instagram-аккаунте. «Я была разочарована, прочитав утром о том, как смутила тебя фотографией в бикини 1999 года, когда я все еще была девственницей. Мы обе — публичные личности и не можем полностью контролировать свой имидж, а индустрия часто самостоятельно определяет наше место, — начала певица. — Однако меня учили быть собой и уважать все способы самовыражения других женщин. Именно поэтому я верю, что быть сексуальной и заниматься сексом — не одно и то же».

В той же публикации она добавила, что приучила себя не осуждать женщин, и призвала Натали Портман последовать ее примеру.

В ноябре на премии GQ Australia Men of The Year Awards супермодель Эмили Ратаковски обратилась к публике с речью, в которой рассказала, почему ей нравится носить чересчур открытые купальники и публиковать откровенные снимки в социальных сетях.

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