Джулия Робертс прицепила накладную грудь ради популярности в Instagram

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В эфире своей программы телеведущая Эллен Дедженерес предложила голливудской актрисе Джулии Робертс примерить накладную грудь как у участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян, чтобы привлечь подписчиков в Instagram.

В настоящее время у Робертс 3,6 миллиона подписчиков. По мнению Дедженерес, снимаясь с накладной грудью в ярко-розовом бикини на фоне тропического пляжа, актриса смогла бы стать еще популярнее в соцсети.

«У меня есть странное ощущение, что я теряю подписчиков, пока стою здесь», — пошутила Робертс, прицепив грудь.

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Кроме того, с той же целью ей порекомендовали поделиться с пользователями Instagram своим кулинарным мастерством, позируя с пирогом в руках, а также подписаться на школьницу и сфотографироваться с лучшим другом.

В ноябре Джулия Робертс объяснила демонстрацию волосатых подмышек на премьере фильма «Ноттинг Хилл» в 1999 году. Телеведущая Бизи Филиппс спросила ее, можно ли считать произошедшее поддержкой идей феминизма. Выяснилось, что волосатые подмышки актриса показала совершенно случайно.

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