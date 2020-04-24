Оценена угроза повторного заражения россиян коронавирусом

Около 5-10 процентов россиян рискуют повторно заразиться коронавирусом, так как у них не выработаются антитела к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время повторных случаев инфицирования SARS-CoV-2 не выявлено, однако такая угроза существует.

«Надо иметь ввиду, что от 5 до 10 процентов популяции в принципе неспособны вырабатывать иммунный ответ. Вот они могут болеть не один раз одним и тем же, чем остальные 90-95 процентов не могут болеть, переболев один раз», — подчеркнула Попова.

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16 апреля главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков оценил шансы повторного заражения коронавирусом. Он выразил уверенность в том, что повторное инфицирование, скорее всего, произойдет у человека, у которого снизился по каким-либо причинам уровень антител в крови.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

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