Названо условие для превращения эпидемии коронавируса в сезонную

В российском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» назвали условие для превращения эпидемии коронавируса в сезонную. Об этом сообщает ТАСС.

Такой вариант возможен в том случае, если 50 процентов населения земли приобретут иммунитет от SARS-CoV-2.

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4 апреля директор «Вектора» Ринат Максютов назвал сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса По его словам, прототипы вакцины проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 апреля, в мире более 1,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 91,7 тысячи скончались, около 344 тысяч излечились. Наиболее число инфицированных находятся в США (432 тысячи), Испания (152 тысячи), Италия (139 тысяч), Германия (114 тысяч) и Франция (83 тысячи). В России коронавирус выявили у 10 131 человека, 76 умерли, 698 выздоровели.

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