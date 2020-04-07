Предсказан срок создания вакцины от коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова предсказала срок создания вакцины от коронавируса в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Скворцова подчеркнула, что ждать вакцину прямо сейчас смысла нет. «Во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований», — пояснила она.

При этом к концу недели уже будут готовы тесты, которые помогут выявить коронавирус и антитела у постели больного, рассказала глава ФМБА. Она объяснила, что антитела возникают к концу первой недели с момента заболевания. При их обнаружении можно утверждать, что у человека была встреча с антигеном, а сам он перенес инфекцию.

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