Ситуацию с коронавирусом в России посчитали благоприятной

Ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Об этом в эфире телеканала телеканала «Россия 24» сказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она пояснила, что во многом это связано с тем, что российский сценарий, изначально был опережающим. При этом власти опирались на опыт других стран, предприняв «широкомасштабные, беспрецедентные меры, включая самоизоляцию граждан». Благодаря этому удалось избежать резкого роста числа заболевших.

Прирост по заболеваемости коронавирусом в РФ составляет 18-20 процентов, что позволяет справляться с лечением, резюмировала Скворцова.