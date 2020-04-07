Российский вирусолог назвал процент критических случаев при коронавирусе

Из всех зараженных коронавирусом 15 процентов переносят болезнь в тяжелой форме, еще 5 процентов случаев становятся критическими. Об этом рассказал директор института «Микроб», вирусолог Владимир Кутырев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.
При этом подавляющее большинство зараженных переносят болезнь легко. Кутырев уточнил, что в легкой форме она проходит у более чем 80 процентов пациентов.
Еще одной особенностью Кутырев назвал то, что инфекция часто остается незамеченной. «Бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений», — сказал вирусолог.
Ранее Кутырев ответил на вопрос Путина о возможности сокращения нерабочих дней в апреле. По словам вирусолога, делать прогнозы можно будет через неделю.
По состоянию на 7 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. Случаи выявлены в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве — 5181, в Московской области — 454, Санкт-Петербурге — 295, в Коми — 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения