Российский вирусолог назвал процент критических случаев при коронавирусе

Из всех зараженных коронавирусом 15 процентов переносят болезнь в тяжелой форме, еще 5 процентов случаев становятся критическими. Об этом рассказал директор института «Микроб», вирусолог Владимир Кутырев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

При этом подавляющее большинство зараженных переносят болезнь легко. Кутырев уточнил, что в легкой форме она проходит у более чем 80 процентов пациентов.

Еще одной особенностью Кутырев назвал то, что инфекция часто остается незамеченной. «Бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений», — сказал вирусолог.

Ранее Кутырев ответил на вопрос Путина о возможности сокращения нерабочих дней в апреле. По словам вирусолога, делать прогнозы можно будет через неделю.

По состоянию на 7 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. Случаи выявлены в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве — 5181, в Московской области — 454, Санкт-Петербурге — 295, в Коми — 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!