Раскрыты параметры испытаний российской вакцины от коронавируса

Клинические испытания трех российских вакцин от коронавируса пройдут в июне 2020 года на 180 добровольцах. Параметры испытаний вакцины раскрыл генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Доклад Максютова опубликован на сайте Кремля.

Гендиректор «Вектора» рассказал, что в центре были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести технологических платформах. Сейчас проводятся испытания вакцин на лабораторных животных: мышах, кроликах, хорьках и низших приматах. По итогам испытаний до 30 апреля специалисты определят перспективный прототип вакцины. Ожидается, что до 10 мая будет отработана технология получения готовой лекарственной формы, получена серия вакцины для доклинических исследований.

«При этом мы видим современный международный опыт, когда в США перешли на клинические исследования на людях после короткого эксперимента на мышах. То есть фактически они опустили все этапы доклинических исследований, посчитав, что в условиях пандемии это допустимо», — отметил Максютов.

Возможное сокращение сроков получения вакцины поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы имеем вариант моделирования вакцин уже на основе существующих, зарегистрированных, поэтому возможно сокращение доклинических и переход уже к клиническим испытаниям, это действительно так», — пояснил он.

Владимир Путин это решение поддержал.

По данным на 8 апреля, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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