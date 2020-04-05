Россиянам сделали почти 700 тысяч анализов на коронавирус

В России было сделано почти 700 тысяч анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами, разработанными центром «Вектор», определен порядок лабораторной диагностики. По данным на 4 апреля, проведено более 697 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Тесты в том числе были проведены людям, приехавшим из неблагополучных по распространению инфекции стран.
Во всех пунктах пропуска через российскую границу проводится двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов «с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Россия приостановила авиарейсы для вывоза граждан из других стран.
В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения