Россиянам сделали почти 700 тысяч анализов на коронавирус

В России было сделано почти 700 тысяч анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами, разработанными центром «Вектор», определен порядок лабораторной диагностики. По данным на 4 апреля, проведено более 697 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Тесты в том числе были проведены людям, приехавшим из неблагополучных по распространению инфекции стран.

Во всех пунктах пропуска через российскую границу проводится двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов «с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россия приостановила авиарейсы для вывоза граждан из других стран.

В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.

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