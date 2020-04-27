Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом

Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти».

Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская (4,60 процента) и Волгоградская (2,94) области, а также Ингушетия (2,88) и Башкортостан (2,46).

В целом по федеральным округам самая высокая смертность в ЮФО — 1,55 процента, самая низкая в УрФО — 0,37 процента.

Внимание: ранее первоисточником данной новости по ошибке было названо агенство ТАСС. «Лента.ру» приносит свои извинения читателям.

Ранее сообщалось, что Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусной инфекцией и заняла девятое место в списке стран по количеству инфицированных. По данным на 27 апреля, в нашей стране вирус обнаружен у более чем 87 тысяч граждан. В КНР таких около 84 тысяч. При этом, статистика по смертям в двух странах сильно различается. Если в Китае умерли 4,6 тысячи пациентов с COVID-19, то в России почти в шесть раз меньше — 794.

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