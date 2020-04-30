Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

По его словам, после этого будет снижение заболеваемости. Акимкин отметил, что меры разграничительного характера оказывают положительный эффект на снижение темпов роста заражения коронавирусной инфекцией. При этом эксперт подчеркивает, что говорить о выходе на плато по приросту новых случаев инфицирования еще рано.

Акимкин добавил, что на снижение темпа распространения коронавируса может повлиять «солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выход России на плато по коронавирусу. «Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники», — отметил он.

По состоянию на 29 апреля в России коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразилось почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 1037 пациентов погибли.

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