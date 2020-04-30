В Кремле оценили российские тесты на коронавирус

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценили российские тесты на коронавирус в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

По словам Пескова, некоторые российские тесты гораздо лучше большинства мировых аналогов. При этом он подчеркнул, что у каждого из них есть доля погрешности.

Песков добавил, что сотрудники администрации президента регулярно проходят тест на коронавирус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в России значительно выросло количество и качество тестов на коронавирус. «Был период, когда тесты на коронавирус были не очень качественные, сейчас качество выросло почти вполовину», — сказал градоначальник. Он уточнил, что в настоящее время тестирования проводятся как в узковедомственных, так и в частных и региональных лабораториях.

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