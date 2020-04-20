Собянин сообщил о «значительном выросшем» качестве тестов на коронавирус

В России значительно выросло количество и качество тестов на коронавирус. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Был период, когда тесты на коронавирус были не очень качественные, сейчас качество выросло почти вполовину», — сказал градоначальник.

Он уточнил, что в настоящее время тестирования проводятся как в узковедомственных, так и в частных и региональных лабораториях. Также врачам разрешено ставить диагноз по клинической картине и по результатам компьютерной томографии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что страна занимает второе место в мире по числу проведенных анализов на новый вирус. Их сделано уже более двух миллионов.

В оперативном штабе растущее число инфицированных объясняли большим количеством тестирований. За последнюю неделю среди новых случаев заражения 60 процентов приходилось на бессимптомных зараженных.

По данным на 20 апреля, в России более 47 тысяч человек с коронавирусом, почти 31 тысяча из них находится в Москве и области; 405 заболевших умерли, 3446 пациентов выздоровели.

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