В России провели более двух миллионов тестов на коронавирус

В России проведено более двух миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что только за минувшие сутки было исследовано 103 тысячи анализов.

Под медицинским наблюдением остаются 135 тысяч человек.

По последним данным, в России всего зафиксировано 42 853 случая заражения. За последние сутки выявлено более 6 тысяч инфицированных. Всего с начала эпидемии выздоровел 3291 человек, число скончавшихся составило 389. Общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло 2 404 071. С начала пандемии умерли 165 229 человек, выздоровели более 624 тысяч пациентов.

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