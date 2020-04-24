В Москве все медики пройдут экспресс-тесты на иммунитет к коронавирусу

По распоряжению мэра Москвы все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы — работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках. Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат. В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца. Экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса — они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции», — сообщила Анастасия Ракова.

Кроме того, со следующей недели будут дополнительно увеличены возможности по проведению лабораторных исследований. По словам Анастасии Раковой на коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализированных для лечения коронавирусной инфекции.

Сейчас в городе силами федеральных, частных и городских лабораторий выполняется более 18 тысяч анализов на коронавирус в сутки.

