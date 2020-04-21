Раскрыт порядок контроля за всеми болеющими ОРВИ в Москве

В Москве следить за соблюдением карантина пациентами с ОРВИ будут так же, как и за людьми с подозрением на коронавирус — при помощи приложения «Социальный мониторинг» и системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. Порядок контроля раскрыл глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов, передает РИА Новости.

По словам Щитова, такие меры в отношении жителей Москвы с ОРВИ начнут действовать с 22 апреля. Он также уточнил, что меры «четко отмечены» в указе мэра Москвы Сергея Собянина, и добавил, что контроль осуществляется за теми, у кого есть соответствующее предписание от врачей.

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Собеседник агентства также рассказал, что если у жителя Москвы нет телефона, чтобы установить приложение, устройство выдаст департамент информационных технологий столицы.

16 апреля стало известно, что все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на коронавирус. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова пояснила, что из-за распространения инфекции сложно отличить раннюю степень заражения от ОРВИ. За нарушение самоизоляции пациентов с ОРВИ будут штрафовать, так как они получат предписание от главного санитарного врача, и на них будут распространяться те же правила, что и на нарушителей карантина с коронавирусом.

В Москве за последние сутки зафиксировано 3083 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 29 433. По всей стране зафиксировали 5642 новых случая, за все время эпидемии количество заражений составило 52 763. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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