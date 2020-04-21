Число зараженных коронавирусом в Москве приблизилось к 30 тысячам

За последние сутки в Москве заразилось еще 3083 человека. Общее число инфицированных в городе приблизилось к 30 тысячам и составило 29 433, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

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За последние 24 часа вылечились 219 пациентов, 29 человек в возрасте от 31 года до 94 лет умерли. Общее число скончавшихся в Москве достигло 233.

В Подмосковье выявлено 718 новых фактов заражения, количество инфицированных увеличилось почти до 6 тысяч. 49 жителей не выжили, 179 поправились.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова говорила, что трое жителей столицы поправились и были выписаны из больницы после лечения переливанием плазмы крови с антителами к новому вирусу. Срок их выздоровления составил 10-14 дней. Всего в Москве насчитывается 2057 излечившихся.

По данным на 21 апреля, в России насчитывается 52 763 зараженных, 456 умерло. В Институте экономики здравоохранения Высшей школы экономики такой низкий уровень смертности назвали удивительным.

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