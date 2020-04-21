В Москве после переливания плазмы выздоровели несколько зараженных коронавирусом

Несколько проходящих лечение в Москве пациентов с COVID-19 выздоровели после переливания плазмы с антителами к новому вирусу. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

По ее словам, все трое зараженных справились с болезнью быстрее, без серьезных осложнений и сейчас хорошо себя чувствуют. Двоих выписали из больниц через 10 дней после процедуры, третьего — через 14 дней.

Ракова выразила надежду, что благодаря новому методу лечения количество выздоровевших будет расти, и справиться с эпидемией получится быстрее.

Московские власти ранее объявили, что за сдачу крови с антителами к вирусу донорам заплатят больше обычного — 1250 рублей за каждые 150 миллилитров.

В московском Клиническом комитете по COVID-19 переливание плазмы называют одним из наиболее перспективных способов лечения в условиях отсутствиях лекарства и вакцины.

По данным на 20 апреля, в России инфицировано более 47 тысяч человек. 405 из них скончались, еще 3446 поправились.

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