Подтверждены сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июле. Об этом заявила научный сотрудник центра Наталья Думченко, передает РИА Новости.
Она уточнила, что к клиническим испытаниям можно будет приступить только после получения разрешения Минздрава и одобрения двух этических комитетов — при Минздраве и при самом центре.
Таким образом, Думченко подтвердила заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, который на совещании с президентом России Владимиром Путиным анонсировал начало клинических испытаний 1 июня. По его словам, завершить доклинические исследования планируется 31 мая.
По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего инфицированных в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с коронавирусом, выздоровели 3446.