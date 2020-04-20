Названы сроки начала клинических испытания вакцины от коронавируса в России

Российские готовы перейти к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса после 1 июня. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург во время совещания с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Гинцбург добавил, что завершить доклинические исследования планируется 31 мая.
Ранее он рассказал президенту Владимиру
17 стало известно, что в России на стадии испытания находится пять препаратов и вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, несмотря на то, что Россия только приступила к исследованиям, уже достигнуты «обнадеживающие результаты».
За последние сутки зарегистрировано 44 летальных исхода на всей территории страны за весь период — 405 человек умерли. Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 47 тысяч.