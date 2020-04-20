Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса. Это свойство объясняет его размер, заявил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом. Отрывок из его выступления публикует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

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«Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров — самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют», — сказал ученый.

Ранее Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента России, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом, заявил, что иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям. По его словам, подобная гиперреакция иммунитета — так называемый «цитокиновый шторм» — может привести к «опасным состояниям, вплоть до реанимации».

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.

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