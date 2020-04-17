Появились результаты первых проверок на иммунитет к коронавирусу в России

В медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве протестировали 240 врачей — у 15 процентов из них (30 человек) выявили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщили в Минздраве, передает ТАСС.

Тестирование проводили среди медиков, у которых в предыдущие два месяца не обнаруживали симптомов ОРВИ. Иммунитет выявили у тех, кто работает в «красной» зоне учреждения и на входе в нее.

Материалы по теме Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом Граница с Белоруссией закрыта. Магазинам помогут наполнить полки продуктами первой необходимости

В Минздраве добавили, что тест-систему разработали в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тестирование врачей на антитела к коронавирусу начнется с 14 апреля. Тестирование поможет определить, насколько защищены врачи, а также выяснить эффективность вакцин против коронавируса, которые находятся на стадии разработки.

По данным на 17 апреля, в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!