Появились результаты первых проверок на иммунитет к коронавирусу в России

В медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве протестировали 240 врачей — у 15 процентов из них (30 человек) выявили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщили в Минздраве, передает ТАСС.
Тестирование проводили среди медиков, у которых в предыдущие два месяца не обнаруживали симптомов ОРВИ. Иммунитет выявили у тех, кто работает в «красной» зоне учреждения и на входе в нее.
В Минздраве добавили, что тест-систему разработали в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тестирование врачей на антитела к коронавирусу начнется с 14 апреля. Тестирование поможет определить, насколько защищены врачи, а также выяснить эффективность вакцин против коронавируса, которые находятся на стадии разработки.
По данным на 17 апреля, в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения