Россиян массово протестируют на коронавирус на дому

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о запуске тестирования на коронавирус на дому компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 апреля.

Как отмечается, на первом этапе провериться на наличие инфекции массово смогут москвичи старше 65 лет, которые входят в группу риска. Тестирование от аккредитованных лабораторных служб будет осуществляться с применением инновационных тестов разработки компании EMG, которые на данный момент представляют собой одни из наиболее эффективных в области диагностики COVID-19.

«Запуск тестирования на дому в рамках сотрудничества с партнерами по Альянсу позволит успешно выявлять инфицированных людей и предотвратить распространение вируса благодаря формату выезда на дом. Таким образом, мы продолжаем вносить вклад в борьбу с коронавирусом и разрабатываем новые удобные мобильные форматы тестирования, позволяющие минимизировать риски и для граждан, и для медперсонала», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что в дальнейшем, когда лаборатории получат больше тестов, возможность провериться появится и у россиян всех возрастов, в том числе и тех, кто проживает в других регионах страны.

О готовящемся запуске пилотного проекта по тестированию граждан страны на дому с участием «Яндекса» и Mail.ru Group Дмитриев сообщал в конце марта. По его словам, начать проверку россиян на коронавирус таким образом планировалось в начале апреля.

По последним данным, в России с начала эпидемии коронавируса выявлено 27 938 случаев заражения. При этом 232 человека скончались, а 2304 — излечились.

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