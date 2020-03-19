«Яндекс», РФПИ, РСПП и Mail.ru создали Альянс по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с представителями РФПИ, РСПП, а также компаний «Яндекс» и Mail.ru Group. Об этом сообщается на сайте правительства.

В ходе совещания было объявлено о создании Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, главной задачей которого является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий.

В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий. Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП.

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«Одним из ключевых условий для победы над коронавирусом является объединение усилий ведущих институтов и компаний, обладающих экспертизой по широкому кругу вопросов. Мы стремимся поддержать перспективные исследования и системы в рамках борьбы с вирусом, обеспечить финансовую поддержку и технологическое внедрение передовых технологий и практик для максимального охвата населения и скорейшего преодоления последствий вируса», — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Участники альянса отметили, что одобренная инновационная система тестирования на сегодняшний день является уникальным решением, одним из наиболее эффективных в области диагностики COVID-19. В ней применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции), но сокращает время тестирования более чем в четыре раза, с двух и более часов до 30 минут.

Ранее 19 марта исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. По его словам, самый быстрый этап работы над вакциной — идея и подготовка к разработке препарата.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 222 тысячи человек, свыше 9,1 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в Ухане в конце декабря 2019 года.

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