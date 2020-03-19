«Яндекс», РФПИ, РСПП и Mail.ru создали Альянс по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с представителями РФПИ, РСПП, а также компаний «Яндекс» и Mail.ru Group. Об этом сообщается на сайте правительства.
В ходе совещания было объявлено о создании Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, главной задачей которого является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий.
В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий. Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП.
«Одним из ключевых условий для победы над коронавирусом является объединение усилий ведущих институтов и компаний, обладающих экспертизой по широкому кругу вопросов. Мы стремимся поддержать перспективные исследования и системы в рамках борьбы с вирусом, обеспечить финансовую поддержку и технологическое внедрение передовых технологий и практик для максимального охвата населения и скорейшего преодоления последствий вируса», — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Участники альянса отметили, что одобренная инновационная система тестирования на сегодняшний день является уникальным решением, одним из наиболее эффективных в области диагностики COVID-19. В ней применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции), но сокращает время тестирования более чем в четыре раза, с двух и более часов до 30 минут.
Ранее 19 марта исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. По его словам, самый быстрый этап работы над вакциной — идея и подготовка к разработке препарата.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 222 тысячи человек, свыше 9,1 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в Ухане в конце декабря 2019 года.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения